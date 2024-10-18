باحث: أمريكا تعتبر اغتيال يحيى السنوار مكسبًا سياسيًا

قال ماركو مسعد، عضو مجلس الشرق الأوسط للسياسات، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للتمسك بأمل وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وأضاف مسعد، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست قادرة على الوصول لحل وقف إطلاق النار بالطرق الدبلوماسية التقليدية، لذلك تمسكت بحادث مقتل يحيى السنوار كتمسك الغريق بأي أمل للنجاة والنهوض من الغرق، لافتًا إلى أنها تصنف السنوار بأنه شخص عنيف، وترى الولايات المتحدة أن استبداله لن يكون بنفس كمية العنف.

وواصل: «الولايات المتحدة تسعى في الوقت الحالي لوقف إطلاق النار، لأن السنوار كان مسيطرا على الجناح العسكري والسياسي، وكان لديه السيطرة الكاملة على القادة العسكريين في حماس، ويعلمون أنه المتحكم في حماس خلال المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، واغتياله هو مكسب سياسي للولايات المتحدة وإسرائيل، ومن ثم تأمل الولايات المتحدة بأن تكون العملية هي بداية الطريق لوقف إطلاق النار».

