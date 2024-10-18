إزالة 14 تعديا بمساحة 258 متر مباني و15 فدانا و12 قيراطا بالشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٤ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت عن إزالة 14 حالة تعد بمساحة 258 متر مباني و9 حالات تعد بمساحة 15 فدانا و12 قيراطا على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.