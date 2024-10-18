جامعة المنيا تواصل مشاركتها في "بداية جديدة" بقافلة طبية بقرية بلهاسا

تواصل جامعة المنيا مشاركتها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" وذلك بانطلاق قافلة طبية توعوية متكاملة جديدة استهدفت قرية بلهاسة بمركز مغاغة وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس الجامعة، و الدكتور أيمن محمد حسنين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أشرف عثمان المشرف العام على القوافل بالجامعة.

وقدمت القافلة خدماتها بإجراء الفحوصات الطبية بواسطة 12 تخصصا طبيا مختلفا في تخصصات ( الأطفال - الباطنة - الجراحة - العظام - المسالك - الجلدية - القلب - الصدر - الروماتيزم - النفسية - الأنف والأذن - الرمد) بالإضافة إلى خدمات المعمل المرافق للقافلة لقياس السكر العشوائي مع تحويل بعض الحالات إلى المستشفى الجامعي لاستكمال المتابعة.

وتم توقيع الكشف على عدد 750 مواطنا في التخصصات الطبية المختلفة وتم توزيع الأدوية بالمجان بالكامل من خلال فريق كلية الصيدلة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة أمل كمال وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما نظمت كلية التمريض تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إقبال عبد الرحيم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوات عن "الصحة الانجابية" و"التسمم الغذائي" و "التدخين وأضراره وطرق الوقاية" و"الأمراض المزمنة"

وشارك طلاب من كلية التربية الرياضية في التنظيم.

IMG-20241018-WA0013

IMG-20241018-WA0012

IMG-20241018-WA0011

IMG-20241018-WA0009

IMG-20241018-WA0010

IMG-20241018-WA0008

IMG-20241018-WA0007

IMG-20241018-WA0006