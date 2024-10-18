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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مؤتمر تربية بورسعيد: تخصيص العام الرابع بالدراسة للعملي يزيد خبرات الطالب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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واصلت كلية التربية جامعة بورسعيد، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي الأول للتربية العملي تحت عنوان "رؤية مستدامة للتدريب الميداني بكليات التربية". 

واقيمت جلسة نقاشية حول أهمية التربية العملي لطالب كلية التربية وإكسابه الخبرات على أرض الواقع نتيجة الاحتكاك بالعملية التعليمية بشكل مباشر في المدارس، وبالأخص بعد القرارات الجديدة بتخصيص العام الرابع في الدراسة كاملا للتربية العملي في المدارس، لزيادة خبرات الطالب المعلم التي يكتسبها.

وترأس حضور الجلسة على المنصة كل من: الدكتور راشد القصبي، رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، والأستاذ الدكتور محمد محمد سالم، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية وعميد كلية التربية السابق، وعدد من السادة الأساتذة.

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