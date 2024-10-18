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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يجتمع مع الجهاز المعاون للأهلي لوضع خطة السوبر المصري

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة صباح اليوم الجمعة مع الجهاز المعاون له، في إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات.
وناقش المدير الفني مع معاونيه خطة الإعداد خلال التدريبات، والاستعداد بشكل مناسب للمنافسة على الاحتفاظ بلقب البطولة.
ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.
كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

مارسيل كولر السوبر المصري بالإمارات الأهلي وسيراميكا كليوباترا بعثة الأهلي في الإمارات