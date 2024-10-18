مقتل اثنين من قادة "القوات الديمقراطية المتحالفة" على يد الجيشين الكونغولي والأوغندي

قُتل اثنان من قادة جماعة "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتحالفة مع تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات مشتركة قام بها الجيش الكونغولي والجيش الأوغندي في مقاطعة شمال كيفو.

وذكر "راديو فرنسا الدولي" في نشرته الأفريقية أن الجيشين الأوغندي والكونغولي كثفا منذ مطلع أكتوبر الجاري هجماتهما ضد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المتهمة بارتكاب عدة مجازر في المنطقة.

وأشار الراديو إلى أن أحد القتيلين مسؤول عن وحدة الاستطلاع التابعة للحركة، والآخر مسؤول عن الإمدادات.

وبحسب الجيش الكونغولي، فقد تم تصفية نحو عشرة مقاتلين من الجماعة الإرهابية منذ بداية شهر أكتوبر الجاري.

وتعتبر "القوات الديمقراطية المتحالفة" جماعة متمردة ذات جذور أوغندية وتعمل حاليا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.