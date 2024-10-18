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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. برنامج غذائي لبعثة الأهلي في الإمارات

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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حرصت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الإمارات برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة على اصطحاب الشيف محمد فرحات لإعداد الوجبات الخاصة باللاعبين وفقا للبرنامج الغذائي لكل لاعب.


وعقد الدكتور أحمد رمضان إخصائي التغذية جلسة مع الشيف محمد فرحات للاتفاق على كافة الأمور الخاصة بالبرنامج الغذائي.


ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.


كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

بعثة الأهلي في الإمارات السوبر المصري بالإمارات الأهلي وسيراميكا كليوباترا