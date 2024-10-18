محافظ الدقهلية يتفقد محطات الوقود والمواقف العمومية بعد تطبيق التعريفة الجديدة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية اليوم الجمعة، عددا من محطات التموين والمواقف العمومية للتأكد من التزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي.

محافظ الدقهلية يتفقد محطات الوقود والمواقف العمومية:

تفقد المحافظ محطة تموين السيارات بشارع الجيش أمام ميدان أم كلثوم ، ومجمع المواقف بطلخا ، والتقي بعدد من السائقين وشدد علي ضرورة الالتزام بالتسعيرة الجديدة واستمع الي بعض مطالبهم ومشاكلهم ووعدهم بدراستها والعمل علي حلها .

جاء ذلك عقب اعتماده زيادة تعريفة المواصلات العامة لنقل الركاب نتيجة لقرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المشتقات البترولية .



رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ، و أحمد البنداري مدير عام المواقف بالمحافظة ، وعلي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

محافظ الدقهلية يوجه بإتخاذ اجراءات رادعة لمن يخالف التعريفة الجديدة:

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة السائقين المخالفين للتعريفة الجديدة ، مشددا علي عدم استغلال المواطنين.

كما وجه بالالتزام بالسعر الرسمي للمواد البترولية داخل محطات تموين السيارات.

تشكيل لجنة للمرور على كافة مواقف محافظة الدقهلية:

وأوضح مرزوق أنه تم تشكيل لجان برئاسة السكرتير العام للمحافظة للمرور علي كافة المواقف العمومية بنطاق المحافظة للتأكد من الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة من خلال رؤساء الوحدات المحلية وإدارات المرور ، بالإضافة إلي مديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي محطات تموين السيارات وضبط الأسواق .

غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين بشان تعريفة الأجرة:

يذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيها للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد الكهرباء والصناعات الغذائية.

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