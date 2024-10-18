معهد تيودور بلهارس يبحث مع جامعة كيوشو اليابانية سُبل التعاون

استقبل معهد تيودور بلهارس للأبحاث، وفدًا رفيع المُستوى من جامعة كيوشو اليابانية؛ لبحث سُبل التعاون المُشترك وتبادُل الخبرات والتعاون في المشروعات البحثية والاستفادة من الإمكانيات البحثية والتكنولوجية لدى الطرفين.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعزيز التعاون بين المعاهد البحثية والجهات الدولية، وإيمانًا بأن هذا التعاون يُعد من أولويات التطوير البحثي وتدعيم سُبل المنهج العلمي،

وأوضح الدكتور محمد شميس مدير المعهد أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المعهد الدائم على دعم أنشطة البحث العلمي، والمُشاركة الفعالة في المجالات البحثية والطبية المُختلفة، مما يُعزز التعاون العلمي بين المعهد والجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن الزيارة تناولت مُناقشة تبادل الخبرات بين الباحثين، من خلال المنح الدراسية وتنظيم زيارات علمية؛ لرفع قدرات أعضاء الهيئة البحثية والخروج بأبحاث علمية مُشتركة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المُشترك.

وشهدت الزيارة عروضًا تقديمية لاستعراض الدور الفعَّال للأقسام الإكلينيكية بالمعهد، ودورها في خدمة المرضى ودعم المجتمع البحثي والطبي.

وعلى هامش الزيارة قام وفد الجامعة اليابانية بجولة تفقدية لبعض الأقسام الإكلينيكية والمعامل البحثية بالمعهد، مُعربين عن سعادتهم بهذه الزيارة العلمية، ومُشيدين بالإمكانات العلمية والبحثية لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث.

حضر اللقاء من وفد جامعة كيوشو اليابانية؛ د.كويشي أكاشي عميد كلية العلوم الطبية، ود. توموهيكو مورياما مدير قسم التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، ود. خولة بن سعيد الأستاذ المساعد بمكتب التعاون الدولي وعضو مشروع الشبكة العالمية للدراسة في اليابان (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، ود. كيان كون الأستاذ المُشارك بمعهد الدراسات الأسيوية، والسيدة ساهو ياموتشي رئيسة الشئون العامة بكلية الطب، ود. تامر نصر مدير مكتب جامعة كيوشو بالقاهرة.

كما شارك بالحضور لفيف من أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد.

وقدم العروض كل من د. أحمد عبد العزيز رئيس شعبة البحوث الإكلينيكية الجراحية، ود. محمد سعيد رئيس قسم الجراحة العامة، ود. أيمن عبد العزيز رئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد، ود. محمد حسني أستاذ مُساعد الأشعة التداخلية بالمعهد.