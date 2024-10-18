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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري.. الأهلي يخوض مرانه الأول على ملعب "الكريكت" في أبوظبي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في الإمارات استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري، التي تقام خلال الفترة من 20  إلى 24  أكتوبر الجاري.
من المقرر أن ينطلق المران في الخامسة بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي.


ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من البطولة.


كانت بعثة الفريق برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، قد وصلت إلى الإمارات مساء أمس الخميس، ويرافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي والمهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي وطارق قنديل عضوا مجلس الإدارة.

مارسيل كولر السوبر المصري للأبطال بعثة الأهلي في الإمارات