محافظ المنوفية يتابع المرور الميداني لرؤساء المراكز والمدن على مواقف سيارات الأجرة

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالنزول الميداني والمتابعة على مدار الساعة والتنسيق الكامل مع المرور والتموين وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات ومحطات الوقود للتأكد التزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ووضع التسعيرة على زجاج المركبات بخط واضح وظاهر، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارا من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.

كما وجه المحافظ مدير مشروع المواقف بمتابعة وضع بنرات ولوحات إرشادية وملصقات مدون عليها التعريفة الجديدة داخل المواقف لتعريف المواطنين بالأسعار الجديدة والتأكيد على عدم السماح بخروج أي سيارة من المواقف بدون الاستيكر موضح به التسعيرة منعاً لاستغلال المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية على أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لكافة المواقف بنطاق المحافظة من خلال مرور لجان ميدانية مفاجئة للتأكد التام من الالتزام بكافة التوجيهات الصادرة وإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مشدداً بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في زيادة تعريفة الركوب بكافة الخطوط بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة لمنع استغلال المواطنين، مناشدا ًجموع المواطنين بعدم دفع أية زيادة عن التعريفة الرسمية المعلنة والإبلاغ الفوري عن أي سيارة تخالف التعليمات من خلال الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام علي الأرقام التالية (2239804- 2224899 - 2222035 )، وغرف عمليات المرور ( 2316985- 2317017) ، ومديرية التموين( 2174039-2174037).

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول والثروة المعدنية قدر أقرت اليوم الجمعة تعديل أسعار المنتجات البترولية على النحو التالي " البنزين 95 - 17 جنيه للتر ، البنزين 92 -15,25 جنيه للتر، البنزين 80- 13,75 جنيه للتــــــر، الســولار 13,50 جنيه للتر، والكيروسين 13,50 جنيه للتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، و غاز تموين السيارات ٧ جنيه /م٣وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

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