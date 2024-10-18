محافظ المنوفية يعلن تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الجمعة، قرارًا بتعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسي والتوك توك داخل المحافظة، وذلك تماشيًا مع قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والذي أسفر عن زيادة أسعار البنزين والسولار اعتبارًا من الجمعة 18 أكتوبر 2024.

وقد أقرّت اللجنة التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية كالتالي:

بنزين 95: 17 جنيهًا للتر.

بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.

سولار وكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.

مازوت لباقي الصناعات: 9500 جنيه للطن.

غاز تموين السيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت للكهرباء والصناعات الغذائية.

وبموجب القرار، تم تحديد تعريفة ركوب التاكسي بحيث تبدأ بـ 10 جنيهات عند فتح العداد، مع 3 جنيهات إضافية لكل كيلومتر يتم قطعه، أما تعريفة التوك توك داخل قرى المحافظة، فقد تم تحديدها بـ 11 جنيهًا.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتواجد الميداني والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع إدارة المرور والمواقف والتموين، وتكثيف الحملات الرقابية على محطات الوقود ومواقف السيارات، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة.

كما ناشد المحافظ المواطنين بعدم دفع أي مبالغ إضافية غير التعريفة الرسمية، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة عبر الاتصال بغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام على الأرقام:

(2239804 - 2224899 - 2222035)

أو غرف عمليات المرور (2316985 - 2317017)

أو مديرية التموين (2174039 - 2174037).

IMG-20241018-WA0018

IMG-20241018-WA0019

IMG-20241018-WA0021

IMG-20241018-WA0020

IMG-20241018-WA0016

IMG-20241018-WA0015

IMG-20241018-WA0012

IMG-20241018-WA0017

IMG-20241018-WA0014

IMG-20241018-WA0013

IMG-20241018-WA0010