اليوم العالمي لانقطاع الطمث.. 4 نصائح للتعايش مع هذه الفترة دون مشاكل

تعاني النساء أثناء فترة إنقطاع الطمث بالعديد من التغييرات الفسيولوجية والهرمونات ، فقد تشعر أحيانا بالحزن بدون سبب أو تعانى من التعرق الليلي بالإضافة إلى التغييرات المختلفة .

وبمناسبة اليوم العالمي لإنقطاع الطمث، نبرز في التقرير التالي ، أهم النصائح التي يجب على السيدات اتباعها للتعايش مع هذه الفترة الصعبة وفقا لما ذكره موقع"healthline".

4 نصائح للتعايش مع فترة إنقطاع الطمث:



اتباع نظام غذائى صحى

تناول غذاء صحي يعمل علي تحسين الحالة المزاجية، لأن الإفراط في شرب الشاي أو القهوة أو الأطعمة السكرية قد يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض مستويات الطاقة كما أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن نقص بعض الفيتامينات، مثل فيتامين ب12 والمغنيسيوم، يمكن أن يؤثر على الحالة المزاجية، لذلك ينصح بتناول الأسماك الزيتية الغنية بأوميجا 3 والتي تساعد فى تحسين الحالة المزاجية، كما ينصح بتناول فول الصويا والعدس والبقوليات تلك الأطعمة الغنية بالمركبات الشبيهة بالإستروجين والتي تسمى فيتويستروجين، حيث كشفت بعض الأبحاث أن النساء اليابانيات، اللاتي يتبعن نظاما غذائيا غنيا بالفيتويستروجين، يعانين من أعراض انقطاع الطمث أقل.

ممارسة الرياضة بانتظام

أشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام أكثر سعادة، وقد يعود ذلك إلى شعورهم بالتحسن أو قد يكون للرياضة تأثير إيجابى على كيمياء المخ، كما تساعد التمارين على تحسين النوم والثقة بالنفس، وينصح بممارسة الرقص أو التنس خلال فترة إنقطاع الطمث.

تجربة شيء جديد

تتزامن فترة سن اليأس مع تغير ظروف المرأة مثل مغادرة أبنائها للمنزل أو الشعور بالقلق نتيجة التقدم في السن، قد يكون هذا الوقت المناسب للعثور على دور جديد يشعرها بالرضا مثل العودة إلى العمل أو التطوع أو الالتحاق بدورة تدريبية، مما يحسن من تقديرها لذاتها وحالتها المزاجية.

التفكير بصورة إيجابية

يساعد تغيير نظرتك إلى الأشياء على تحسين حالتك المزاجية، غالبا ما تشعر المرأة في سن اليأس بالخجل أو الإحراج، لكن تفكيرها بطريقة إيجابية تجاه مرحلة الشيخوخة والتغيرات الأخرى التابعة لفترة إنقطاع الطمث يساعدها على تحسين حالتها المزاجية.