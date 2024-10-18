زيادة 50 قرشا.. ننشر تعريفة السرفيس بعد إقرارها من محافظ الدقهلية

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، قرارا بزيادة تعريفة الأجرة على خطوط سيارات السرفيس الداخلية بنطاق المحافظة بنسبة 15 % ليصبح بسعر تعريفة الأجرة بـ3.50 جنيه بدلا من 3 جنيهات.

ننشر تعريفة السرفيس بعد إقرارها من محافظ الدقهلية:

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المنتجات البترولية



وكلف المحافظ اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.



ووجه مرزوق مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.



يشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيه للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.