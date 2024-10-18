محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتحديد تعريفة الركوب الجديدة

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم 4202 لسنة 2024، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية كل من (نائب المحافظ – السكرتير العام المساعد – مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ – مدير مديرية التموين – مدير إدارة مرور الشرقية – رئيس مباحث المرور – رئيس مباحث التموين – مدير إدارة الشئون القانونية – مدير الإدارة العامة للمواقف – مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة – رئيس نقابة السائقين بالشرقية) لتحديد تعريفة الركوب الخاصة بسيارات الأجرة (سيارات الأجرة العاملة بجميع الخطوط – السرفيس لخطوط السير داخل مدن المحافظة – التاكسي ) بنطاق المحافظة طبقاً للزيادة الجديدة لأسعار الوقود (البنزين – السولار) مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وعلى القانون رقم 16 لسنة 1973 بشأن المرور ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 1613 لسنة 2008 وعلى قرارا وزارة البترول والثروة المعدنية رقم 1760 لسنة 2024 وللصالح العام.

ومن المقرر أن يعقد المحافظ إجتماعاً مع اللجنة المشكلة لتحديد تعريفة الركوب وإعتمادها رسمياً لإعلام المواطنين وإلزام السائقين بها، مشيراً إلى أنه سيتم مراعاة البعد الإجتماعي للجميع وتكثيف الحملات الرقابية على مواقف سيارات الأجرة ومحطات تمويل السيارات وتطبيق القانوني على غير الملتزمين.