محافظ الغربية يوجه مدير عام المواقف بوضع التعريفة الجديدة على زجاج سيارات الأجرة

وجه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مدير عام المواقف بالغربية الدكتور محمد الأحمر، بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان واضح بجميع مواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة، مبينًا بها خطوط السير وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، وكذلك وضع إستيكرات موضح به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي والخلفي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتعريف المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وأعلنت محافظة الغربية تعريفة الركوب الجديدة لخطوط سير السرفيس وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى، وذلك بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحريك الأسعار، بدءًا من صباح اليوم الجمعة ١٨ أكتوبر.

وقال اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، إنه فور الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، تم عقد اجتماع طارئ مع لجنة تحديد تعريفة المواصلات؛ للوقوف على الأسعار الجديدة للمواصلات، ووضعت لجنة تحديد تعريفة المواصلات، في اعتبارها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة.

كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة.