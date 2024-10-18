زيادة 2 جنيه.. ننشر تعريفة التاكسي الجديدة في الدقهلية

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، قرارا بزيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ 15 % ، على جميع وسائل النقل ليصبح بداية بنديرة التاكسي 9 جنيهات بدلا من 7 جنيهات وأن يكون كل كيلو بـ 2 جنيه.

وكانت محافظة الدقهلية قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المنتجات البترولية.

ننشر تعريفة التاكسي الجديدة بعد اعتمادها فى الدقهلية:

وكلف المحافظ اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدى توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدي لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.



ووجه مرزوق مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.



ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بداية من صباح اليوم، جميع أسعار بيع المنتجات البترولية، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيهًا للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.