عضو الشيوخ الفرنسي: الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها تضارب شديد.. واغتيال السنوار خطير

قال أوليفيه كاديك، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، إن اغتيال يحيي السنوار أمر خطير للغاية سيجر المنطقة إلى وضع لا يمكن الرجوع عنه.

وأضاف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لديها تضارب شديد في وجهات النظر ونضغط عليها بشتى الطرق لإيجاد حلول لإعادة السلام والاستقرار بالمنطقة.

وتابع نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، إنه يجب اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية التي تعد المحرك الرئيسي لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في جميع الاتجاهات.