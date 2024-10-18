عضو الشيوخ الفرنسي: يجب وقف التصعيد في لبنان وتطبيق الحلول الدبلوماسية

قال اوليفيه كاديك، نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، إن مؤتمر فرنسا بشأن الوضع في لبنان في غاية الأهمية لمواجهة الأزمة اللبنانية، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد في لبنان ووقف أعمال القتل وتطبيق الحلول الدبلوماسية.

وأضاف نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، في تصريحات مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنهم طلبوا عقد المؤتمر الفرنسي لدعوة المجتمع الدولي للاستجابة لاحتياجات الإغاثة الطارئة لدعم الشعب اللبناني، متابعا “ نتعاون مع شركائنا والأمم المتحدة لتهدئة الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية”.

كما أوضح نائب رئيس لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، أنه يجب اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية التي تعد المحرك الوحيد في جميع الاتجاهات لوقف الغارات الإسرائيلية على لبنان، مشيرا إلى وجود 1100 جندي فرنسي بقوات يونيفيل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية مطالبين باحترامها وعدم التعدي عليها.

واستطرد “العدوان الإسرائيلي على قوات يونيفيل في جنوب لبنان يعد انتهاكا واضحا لقرارات المجتمع الدولي.. ويجب وقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية من أجل تيسير المفاوضات الرامية لتهدئة التصعيد”.