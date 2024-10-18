ننشر أسعار المواصلات لجميع خطوط السير بالأقصر بعد زيادة أسعار المحروقات

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، قرار لجنة الإشراف على المواقف الخاص بزيادة تعريفة ركوب السيارات بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥%، بالتزامن مع الإعلان على الأسعار الجديدة للسولار التى أقرتها وزارة البترول.

زيادة أسعار المحروقات

وأعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية، أنه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 18 - 10 - 2024 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 95.. 17 جنيه لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه لتر

السولار .... 13.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 13.50 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

و تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات / م٣

اجتماع لجنة الإشراف على المواقف بالأقصر

وإثر ذلك اجتمعت لجنة الإشراف على المواقف بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر، ولجنة تضم مرور الأقصر ومباحث المرور وإدارة المواقف والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية.

وأقرت اللجنة زيادة تعريفة ركوب السيارات السرفيس والأجرة بكافة مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة بنسبة تتراوح بين ١٠% إلى ١٥% وذلك طبقا للتعريفة التى أقرتها اللجنة العليا للإشراف على المواقف .

وفيما يلى التعريفة الجديدة المقررة لجميع الخطوط بمحافظة الأقصر:

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