محافظ مطروح: 15% زيادة بتعريفة ركوب سيارات الأجرة الداخلية وبين المحافظات

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، تحريك تعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بنسبة نحو 15% لخطوط السرفيس الداخلى أو الربط مع المحافظات والأقاليم مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن محافظة مطروح، ويضاف مبلغ 10 جنيهات خلال فصل الصيف للسيارات المكيف، ورفع تسعيرة أجرة التاكسى بدء فتح العداد بقيمة 11.50 جنيه و4 جنيهات لكل كيلو.

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعريفة الأجرة الجديدة لسيارات الأجرة بالخطوط الداخلية وخطوط خارج المحافظة عقب تحريك سعر الوقود صباح اليوم الجمعة، وجاء ذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، حيث تم تحريك سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 لتصبح كالآتي: بنزين 95 بسعر 17 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 15.25 جنيها للتر، بنزين 80 بسعر 13.75جنيها للتر، والسولار بسعر 13.50جنيها للتر، بينما تحرك سعر لتر الكيروسين ليصبح 13.50جنيها لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيها للطن، وغاز تموين السيارات 7جنيهات/متر مكعب، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

سكرتير عام مطروح يتابع حركة المواقف عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية

كما كلف محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، بالمتابعة من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بحضور الدكتور عبدالرحمن الطباخ مدير المركز، مع مسئولي المراكز بالمحافظة الالتزام بأسعار أجرة سيارات نقل الركاب، والاطمئنان على استقرار الحالة العامة مع المرور على المواقف ومحطات تموين السيارات ولم يتم رصد اى مشكلات.

كما قامت المهندسة هند مساعد مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح، بمتابعة توافر كميات الوقود والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة المقررة.

محافظ مطروح يوجه بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية

ووجه المحافظ بتكثيف حملات الرقابة المشتركة بين مديرية التموين، وإدارة المواقف الموحدة بالمحافظة، وإدارة المرور ومباحث المرور لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة أو محاولة لرفع قيمة تعريفة الركوب عن الحد المقرر أو أى محاولة لاستغلال المواطنين، مع التشديد على إعلان قائمة التعريفة الجديدة للأجرة بجميع المواقف، ووضع الملصقات على السيارات محدد عليها خط السير وتعريفة الأجرة المحددة.

وناشد محافظ مطروح المواطنين، بالتواصل الفوري على رقم هاتف 0464933158 أو الخط الساخن 114 لغرفة عمليات محافظة مطروح الرئيسية والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن حال زيادة تعريفة الركوب عن القائمة المحددة لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 الساعة.

تعريفة الركوب الجديدة

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