حملات رقابية على محطات الوقود بالإسكندرية بعد تحريك أسعار البنزين

أعلنت غرف العمليات الفرعية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أنه واعتباراً من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر، تم تحريك أسعار الوقود في جميع محطات البنزين.

لتكون كالآتى بنزين ٩٥ السعر ١٧ جنيه لتر، وبنزين ٩٢ السعر ١٥.٢٥ جنيه لتر، وبنزين ٨٠ السعر ١٣.٧٥ جنيه لتر، والسولار السعر ١٣.٥٠ جنيه لتر، والكيروسين السعر ١٣.٥٠ جنيه لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ٩٥٠٠ جنيه / طن، وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائيه، وغاز تموين السيارات ٧ جنيهات / م٣.

وكلف المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية الإدارة العامة للتجارة الداخلية و إدارة الرقابة التموينية بالمديرية و جميع الإدارات التموينية الفرعية برئاسة وكيل المديرية جمال عمار بحملات تفتيش على جميع محطات تموين السيارات وعمل الجرد اللازم و التأكد من وفرة الوقود المعروض وعدم وجود أى تكدسات أو ازدحام.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل غرف عمليات فرعية بكل إدارة فرعية لتلقى أى شكاوى وحلها على الفور والعرض على غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، وإلى الآن لم تتلقَ غرفة العمليات الرئيسية أى شكاوى أو مشاكل.