أستاذ علاقات دولية: نتنياهو يرغب في استمرار العملية العسكرية داخل غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد استمرار العملية العسكرية داخل قطاع غزة والجنوب اللبناني على اعتبار أن لديه كثير من الأهداف المعلنة، والتي يسعى إلى تحقيقها، وبالفعل على واقع الأرض هو نجح في القضاء على قيادات حماس، ولكن لم يتم تحرير الأسرى، وهذه النقطة لن تحدث إلا من خلال التفاوض ومن خلال المسار السياسي والدبلوماسي.

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك بنك أهداف غير معلنة لنتنياهو، من ضمنها أنه لا يرغب في إنهاء هذه الحرب بل يريد استمرار العملية العسكرية وإعادة احتلال قطاع غزة وتقسيم القطاع إلى قسمين وإقامة منطقة عازلة، وهذا يطلق عليه خطة الجنرالات التي يسعى من خلالها نتنياهو نسف القضية الفلسطينية من جذورها.

وتابع: «نتنياهو يعيد تنفيذ سيناريو تدمير قطاع غزة في جنوب لبنان من خلال السعي، ألا يكون هناك تهدئة، وأن يكون هناك تصعيدا حتى تتسع رقعة الصراع، وإقامة أيضًا منطقة عازلة في الجنوب اللبناني».