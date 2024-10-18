في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي تأتي تحت رعاية رئيس الجمهورية، استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة الغردقة رالي "تحدي عبور مصر" (Cross Egypt Challenge) في دورته الثالثة عشرة.

هذا الحدث الرياضي الدولي الفريد من نوعه يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويبرز تنوع معالمها الجغرافية والتاريخية.

ينظم هذا الرالي نادي كوزموبوليتان الإسكندرية، ويجمع في نسخته الحالية 35 مشاركًا يمثلون 10 دول من مختلف أنحاء العالم، يتضمن التحدي اجتياز مسافة 2345 كيلومترًا عبر عدة مدن ومحافظات مصرية، بدءًا من الإسكندرية مرورًا بالمنيا والأقصر وأسوان ومرسى علم والغردقة، ليصل أخيرًا إلى محطته النهائية عند سفح الأهرامات في الجيزة، هذه الرحلة المليئة بالمغامرات تسلط الضوء على جمال وتنوع المناظر الطبيعية المصرية، حيث يمر المشاركون بالمناطق الأثرية والنيلية والساحلية، مما يعكس تداخل الحضارة والتاريخ المصري مع البيئة الطبيعية الفريدة.

تأتي استضافة مصر لرالي "تحدي عبور مصر" في إطار الجهود المستمرة لتنشيط السياحة، والتأكيد على كون مصر واحدة من أهم الوجهات الرياضية والسياحية في العالم، وتستهدف هذه الفعالية الترويج لمصر كسياحة رياضية ما يسهم في جذب شريحة جديدة من السياح المهتمين بالرياضات المغامراتية والمبادرات الصديقة للبيئة.

كما أن الرالي يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تركز على التنمية المستدامة واستثمار الإمكانيات السياحية والرياضية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

يشهد الرالي مشاركة دولية واسعة من جنسيات متعددة، مما يعزز العلاقات الثقافية بين مصر ودول العالم.

وتشمل جنسيات المشاركين هذا العام دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ألمانيا، فرنسا، الهند، والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مشاركة متميزة من رياضيين مصريين. وتعد هذه المشاركة الدولية دليلاً على الثقة المتزايدة في قدرة مصر على تنظيم واستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك الفعاليات الرياضية والسياحية.

يتعاون في تنظيم هذا الحدث مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة لضمان نجاح الرالي على المستوى التنظيمي والإعلامي.

وتشمل الترتيبات توفير خدمات لوجستية متكاملة للمشاركين، بدءًا من وسائل النقل والإقامة، وصولاً إلى الرعاية الطبية والتغطية الإعلامية العالمية.

ويساهم هذا الدعم في تعزيز الصورة الإيجابية لمصر كوجهة آمنة وسياحية تحتضن مثل هذه الفعاليات.

يُعد وصول المشاركين إلى سفح الأهرامات لحظة تتويج للرالي واحتفالًا بأحد أهم المعالم الأثرية في العالم. وستنظم احتفالية ختامية كبرى بحضور عدد من الشخصيات العامة والدولية، مما يُضفي طابعًا مميزًا على نهاية هذا التحدي الرياضي.

مع نجاح هذه النسخة الثالثة عشرة من "تحدي عبور مصر"، يتوقع أن تشهد السنوات القادمة المزيد من الفعاليات المماثلة التي تعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية، وتبرز ما تمتلكه من موارد طبيعية وثقافية فريدة.