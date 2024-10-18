أستاذ علوم سياسية: إسرائيل متطرفة وتنفذ مشروع حرب مفتوحة

قال الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية، إن الدول الأوروبية على علم بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد وقف إطلاق النار، موضحًا أن فريق التفاوض الإسرائيلي لا يريد وقف إطلاق النار.

وأضاف «الخطيب» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد وقف إطلاق النار، وأن دولة الاحتلال ستحارب لسنوات، فضلا عن أن المجتمع الإسرائيلي دخل في مرحلة حرب لسنوات.

ولفت إلى أن نتنياهو يزعم أنه سيبقى في غزة لسنوات، ولكنه لا يملك أي مخطط لما بعد الحرب، إذ أن إسرائيل متطرفة وتنفذ مشروع حرب مفتوحة.

وتابع: «الرئيس الأمريكي جو بادين قال أن نتنياهو لن يقف الحرب على غزة، ولكن أمريكا تعرف نوايا إسرائيل ولكنها مضطرة للقيام نشاطات دبلوماسية لأنه لا يمكن الضغط عليها».

وأشار إلى أنه كان هناك محاولة دبلوماسية من فرنسا وأمريكا لوقف إطلاق النار وحينها تكون لديهم انطباع بأن نتنياهو يوافق على وقف إطلاق النار، ولكن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أمر بقتل حسن نصر الله بعدها.