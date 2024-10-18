النيابة تستند لكاميرات المراقبة في ضبط لص المساكن بمدينة بدر

فتحت نيابة الشروق وبدر، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط لص تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن بنطاق قسم شرطة بدر بالقاهرة الجديدة، حيث أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسرح ارتكاب آخر واقعة نفذها المتهم، كما أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إلقاء القبض على (عاطل) بدائرة قسم شرطة بدر تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وبمواجهته اعترف بارتكاب (6) وقائع سرقة بأسلوب "التسلق، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.