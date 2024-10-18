5 طرق مفيدة ومهمة لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بصورة سريعة

السيطرة على مرض السكر ضروري ومهم لتجنب المضاعفات الصحية التي تلازم المريض، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى مشاكل صحية طارئة، مثل أمراض القلب وتلف الكلى ومشاكل الأعصاب، من خلال استيعاب أسباب ارتفاع سكر الدم، يمكننا علاجها بصورة فعالة .

لا بد من ضبط نسبة السكر في الدم

وفقا لموقع "هيلث سايد"، ضبط نسبة السكر في الدم يعد شيئًا ضروريًا وحيويًا لأنه يخفض من خطر حدوث مضاعفات، ويحفز طاقتك، ويحسن مزاجك، ويخفض من الوزن، ويحفز من الصحة العامة، كيف يمكنك تحقيق ذلك عن طريق اتباع الطرق والخطوات التالية:

5 طرق لخفض مستويات السكر المرتفعة في الدم بصورة سريعة.

طرق فعالة لخفض مستويات السكر في الدم سريعا والوقاية من مرض السكري بشكل طبيعي:

1. شرب الماء باستمرار

يساعد شرب الكثير من الماء على ترطيب الجسم وبالتالي التحكم في مستويات السكر في الدم، هذه واحدة من أسهل الطرق وأكثرها فعالية للتحكم في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل طبيعي.

يساعد الحفاظ على ترطيب الجسم على تخفيف نسبة السكر في الدم ويساعد الكلى على العمل بصورة أفضل، مما يتيح للجلوكوز الزائد بالخروج من الجسم عن طريق البول.

2. ممارسة التمارين الرياضية

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة بصفة يومية وبشكل فعال في السيطرة على مستويات الجلوكوز في الدم، وتساعد التمارين الرياضية جسمك على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، مما يتيح للخلايا امتصاص الجلوكوز بصورة أفضل.

الأفضل ممارسة 30 دقيقة في اليوم من التمارين الرياضية مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات أو السباحة في معظم الأيام، حتى الأنشطة الصغيرة، مثل صعود السلالم أو المشي أثناء فترات الراحة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي كبير على مستويات السكر في الدم.

3. اختيار نظام غذائي صحي

اختر الأطعمة الغنية بالألياف للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم تحت السيطرة، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف في وجباتك يمكن أن يبطئ امتصاص السكر ويساعد في الحفاظ على مستويات أفضل من السكر في الدم، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات، لا تساعد هذه الأطعمة في تنظيم نسبة السكر في الدم ، بل تساعدك على الشعور بالشبع، مما قد يدعم إدارة الوزن.

4. تقسيم وجباتك إلى أجزاء أصغر

معرفة حجم الحصص الغذائية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم، لذلك تناول كمية كبيرة من الطعام يمكن أن يسبب ارتفاع كبير في نسبة السكر في الدم، وخاصة مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، لذا استعمال أطباق أصغر حجم ، وتابع أحجام الحصص التي تتناولها، واستمع إلى إشارات الجوع في جسمك.

5. الابتعاد عن التوتر

يمكن أن يؤثر التوتر بشكل كبير على مستويات السكر في الدم،عندما تكون تحت تأثير التوتر، يفرز جسمك هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين، والتي يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم، لذا من الضروري إيجاد طرق فعالة للسيطرة على التوتر للسيطرة على مرض السكري بشكل أفضل.