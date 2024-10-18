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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل تموين الشرقية يترأس حملات على محطات الوقود

وكيل تموين الشرقية
وكيل تموين الشرقية يترأس حملات علي محطات الوقود
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 وجة المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، بتكثيف حملات رقابية للمرور على جميع محطات الوقود بكافة المدن والمراكز وضرورة التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي. 

 أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين، أن الحالة مستقرة ولا يوجد أي معوقات والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم أو تكدسات بعد تحريك أسعار المواد البترولية طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم ١٧٦٠ لسنة ٢٠٢٤، اعتبار من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الأسعار كالتالي: 

بنزين ٩٥ ١٧.٠٠ جنيها للتر بنزين ٩٢ ٢٥. ١٥ جنيه للتر بنزين ٨٠ ٧٥.١٣ جنيه للتر السولار: ١٣.٥ جنيه للتر. 

وترأس الحملات  المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية يرفقه أحمد القواشتي مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، وشدد المهندس عبدالكريم عوض الله علي تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة والعمل علي حل أي مشكلات ومعوقات من خلال غرفة العمليات المركزية  بالمديرية التي ترأسها وما زال العمل الرقابي مستمر.

وكيل تموين الشرقية يترأس حملات علي محطات الوقود

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عبدالكريم عوض الله تحريك أسعار المواد البترولية تموين الشرقية - اخبار الشرقية وكيل وزارة التموين بالشرقية وكيل تموين الشرقية