نائب محافظ دمياط تستقبل وفدا من مكتبة مصر العامة

استقبلت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفد مكتبة مصر العامة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أمل رجب، حيث جاء اللقاء بحضور أكرم فياض مدير مكتبة مصر العامة بدمياط.

حيث بحثت نائب المحافظ مع وفد المكتبة، آليات تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين وتحقيق توأمة فى مجال المكتبات وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط والسفير عبد الرؤوف الريدي رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة.

كما رحبت " المهندسة شيماء الصديق " بوفد المكتبة بالإسماعيلية وفريق الكورال بها من ذوى الهمم الذى سيشارك بفاعليات فنية بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط وفروعها بمدينتى عزبة البرج و دمياط الجديدة ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

وعلى الجانب الآخر ،، توجه وفد مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية بالشكر الجزيل إلى محافظة دمياط و الدكتور أيمن الشهابى و المهندسة شيماء الصديق على دعمهم الكبير لهذا التعاون.

وقدم فريق كورال مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية و فريق السمسمية عروضاً فنية متميزة بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط

كما ترأست المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، والمهندس أحمد الجندى رئيس قطاع تنمية الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعضو مجلس الشيوخ، الجلسة الختامية لتدريب المدربين الوطنيين لبرنامج "ابدأ وحسن مشروعك SIYB"، الذي يأتي فى إطار مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر.. معاً لتنمية الشباب فى دمياط"، بالتعاون منظمة العمل الدولية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبتمويل من شركة ميثانكس مصر، كما يأتي البرنامج أيضًا فى إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وجاءت الجلسة بحضور حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، والأستاذة بيريهان توفيق منسق مشروع، وظائف لائقة لشباب مصر بمنظمة العمل الدولية، المهندس مجدى وهبة خبير تنمية المشروعات، وممثلى شركة ميثانكس مصر.