تأجيل دوري القسم الثالث بمجموعة الفيوم.. والحكام يواصلون تدريباتهم

واصل حكام كرة القدم بالفيوم، تدريباتهم الأسبوعية والتى أقيمت على ملعب مركز شباب سنورس وشملت محاضرة فنية فى القانون وعرض حالات الفيديوهات المرسلة من اللجنة الفنية والتطوير بلجنة الحكام الرئيسية، وأعقبها تدريبات عملية فى الملعب على المواقف وتحرك الحكام والمساعدين بالشكل الأمثل وفتح زوايا رؤية لاتخاذ القرار الصحيح، والتأكيد على قرارات ارتكاب الأخطاء داخل وخارج منطقة الجزاء والقرار الانضباطى فى كل منها والتعاون بين الحكم والحكم المساعد فى الحالات القريبة وزاوية الرؤية تسمح للمساعد بالمساعدة فى اتخاذ القرار، والتى أشرف عليها الكابتن صبرى صادق المحاضر الفنى وعضو لجنة الحكام بالمنطقة والكابتن سمير عبد الفضيل المعد البدنى للحكام والكابتن سيد الشورة والكابتن شعبان صادق رئيس اللجنة.

مما يذكر أن المحاضرة الفنية هى الثالثة من البرنامج الموحد المرسل من لجنة التطوير باللجنة الرئيسية للحكام برئاسة الكابتن محمد فاروق رئيس اللجنة وبإشراف الكابتن إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة الفنية للتعليم والتطوير والكابتن أحمد أبو العلا عضو اللجنة.

من جهة أخرى قررت لجنة مسابقات القسم الثالث لكرة القدم بمجموعة الفيوم الرابعة برئاسة الكابتن أحمد صبرى رئيس اللجنة والكابتن حسنى خطيرى مقرر اللجنة بإشراف الكابتن سامح سعد عثمان المدير التنفيذى لمنطقة الفيوم لكرة القدم، تاجيل بدء منافسات دورى القسم الثالث الى يوم السبت 26 اكتوبر الحالى بدلا من غدا بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصرى لكرة القدم بتصعيد فريقى جولدن جيت ومركز شباب الواسطى ليصبح عدد الفرق المشاركة فى البطولة 12 فريق من محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وهى فرق سنورس- الساحة الشعبية بالفيوم – سيلا- نادى العاملين برأس غارب- سمسطا – بنى سويف- مطرطارس –ابوكساه –ابشواى- اهلى الغرق – جولدن جيت – مركز شباب الواسطى.

وكانت المنطقة قد أجرت قرعة المسابقة الأسبوع الماضى وتم إلغاؤها بعد قرار لجنة التظلمات بتصعيد الفريقين من دورى القسم الرابع إلى دورى القسم الثالث.

وقررت المنطقة إجراء قرعة جديدة يحضرها مندوبى الفرق فى الثالثة ظهر الأحد القادم.

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