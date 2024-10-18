ننشر التعريفة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية بالدقهلية.. وغرفة عمليات لتلقي الشكاوى

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة، تعريفة الأجرة الجديدة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي)، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية قد اعتمد اليوم الجمعة زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 ل 15 % دون أي زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وكلف "المحافظ " اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

وكلف اللواء "مرزوق" مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالأسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة.

وقرر " المحافظ " تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

والجدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار المواد البترولية كالتالي:

( السولار 13,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 17 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 15,25 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 13,75 جنيه للتر ) .

( غاز تموين السيارت 7 جنيهات للمتر المكعب )

( المازودت المورد للصناعات 9,500 جنيه للطن ) .

FB_IMG_1729238343974

FB_IMG_1729238346551

FB_IMG_1729238349428

FB_IMG_1729238351801

FB_IMG_1729238356316

FB_IMG_1729238358498

FB_IMG_1729238360697

FB_IMG_1729238354101

FB_IMG_1729238365080

FB_IMG_1729238362966

FB_IMG_1729238369289

FB_IMG_1729238367147

FB_IMG_1729238374219

FB_IMG_1729238371284

FB_IMG_1729238378429