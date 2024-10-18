مجدي بدران: حملة 100 يوم صحة تؤكد نية الدولة تحرير الجسد من الأمراض

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حملة 100 يوم صحة قدمت 122 مليون خدمة في 77 يوما، وهذا يؤكد على نية الدولة المصرية في تحرير الجسد المصري من الأمراض، وبناء إنسان مصري جديد متعافي صحيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أن الحملة متعددة الجوانب.

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية قدم 593 ألف خدمة والرعاية العلاجية قدمت 400 ألف خدمة، لافتًا إلى أن الطب الوقائي يشهد حالة جديدة على العالم كله لأننا في مصر أصبحنا نمنع الأمراض قبل حدوثها وهذا يقلل من معدلات الإصابة ويحسن جودة الحياة، ويقلل من التكاليف الصحية على المواطن المصري.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «قطاع الطب الوقائي قدم 214 ألف خدمة وهذا انجاز رائع خلال فترة قصيرة، وأن المراكز الطبية المتخصصة تعمل على أعلى مستوى»، مشيرًا إلى أن خدمات الإسعاف السريع توفر استجابة فورية حضارية للحالات الطارئة مما ينقذ الأرواح ويقلل مضاعفات الإصابة بالأمراض.

