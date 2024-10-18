ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مجدي بدران: حملة 100 يوم صحة تؤكد نية الدولة تحرير الجسد من الأمراض

100 يوم صحة
100 يوم صحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حملة 100 يوم صحة قدمت 122 مليون خدمة في 77 يوما، وهذا يؤكد على نية الدولة المصرية في تحرير الجسد المصري من الأمراض، وبناء إنسان مصري جديد متعافي صحيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أن الحملة متعددة الجوانب. 

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية قدم 593 ألف خدمة والرعاية العلاجية قدمت 400 ألف خدمة، لافتًا إلى أن الطب الوقائي يشهد حالة جديدة على العالم كله لأننا في مصر أصبحنا نمنع الأمراض قبل حدوثها وهذا يقلل من معدلات الإصابة ويحسن جودة الحياة، ويقلل من التكاليف الصحية على المواطن المصري.

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «قطاع الطب الوقائي قدم 214 ألف خدمة وهذا انجاز رائع خلال فترة قصيرة، وأن المراكز الطبية المتخصصة تعمل على أعلى مستوى»، مشيرًا إلى أن خدمات الإسعاف السريع توفر استجابة فورية حضارية للحالات الطارئة مما ينقذ الأرواح ويقلل مضاعفات الإصابة بالأمراض.
 

100 يوم صحة إستجابة فورية الجمعية المصرية للحساسية والمناعة الدكتور مجدي بدران الرعاية الصحية