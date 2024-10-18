محافظ الدقهلية يعتمد زيادة تعريفة المواصلات العامة بزيادة من 10 حتى 15%

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، زيادة تعريفة الأجرة على جميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية بنطاق المحافظة بنسبة من 10 لـ15%، وتشمل (سيارات الميكروباص والسرفيس وسيارات التاكسي)، عقب قرار زيادة أسعار السولار والبنزين والغاز الطبيعي، وذلك تنفيذاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البتروليه بزيادة أسعار المواد البتروليه دون أسطوانات البوتاجاز.

وأوضح اللواء "مرزوق" بأنه ليس هناك أي زيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز، مشدداً على عدم التلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف المحافظ اللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة ومدير عام المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع وكيل وزارة التموين بالدقهلية ومباحث المرور ومباحث التموين والمرور علي كافة المواقف العمومية والداخلية ومحطات تموين السيارات للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة ومدي توافر المواد البترولية والالتزام بالسعر الرسمي ، وضبط الأسواق والتصدى لأية محاولات استغلال المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حرصا على مصالح المواطنين.

كما كلف اللواء مرزوق، مدير إدارة المواقف بالمحافظة بطباعة استيكرات جديدة يتم لصقها على سيارات الميكروباص والسرفيس بقيمة التعريفة الجديدة للأجرة لإعلام المواطنين ووضع لافتات بالاسعار بجميع المواقف على مستوى المحافظة .

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام (0502314880//0502327792//0502316644) مشيرا إلى أهمية وجود البدائل والحلول لأية مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية وإدارات المرور بالمراكز .

جدير بالذكر أن لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت زيادة أسعار المواد البترولية كالتالي :

( السولار 13,50 جنيه للتر ) .

( بنزين 95 17 جنيه للتر ) .

( بنزين 92 15,25 جنيه للتر ) .

( بنزين 80 13,75 جنيه للتر ) .

( غاز تموين السيارت 7 جنيهات للمتر المكعب )

( المازودت المورد للصناعات 9,500 جنيه للطن ) .