باحث سياسي: نتنياهو العائق الأكبر أمام وقف إطلاق النار

قال محمد العالم، الكاتب والباحث السياسي، إنه لا توجد مؤشرات إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لوقف إطلاق النار ستكون مؤثرة بشكل كبير إلى أن تُعلن المقاومة الفلسطينية عن أن هناك خليفة لرئيس المكتب السياسي يحيى السنوار.

وأضاف «العالم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك طريقة للتواصل مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التي تحتجز الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن بلينكن سيأتي للقاء عدة أطراف منها الجانب المصري والجانب القطري بشأن الأسرى المحتجزين بغزة.

ولفت إلى أنه حسب تصريحات الرئيس الأمريكي جو بادين، أنه سيكون هناك أمل في الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، موضحًا أن إدارة رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثل العائق الأكبر أمام الوصول إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن عجرفة إدارة نتنياهو العائق في منع وقف إطلاق النار، ولكن على عكس ما كان يتوقع الآخرين بأن السنوار العائق ويمنع وقف إطلاق النار.