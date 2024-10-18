ننشر معدل الزيادة بأسعار المنتجات البترولية خلال 2024

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية للمرة الثالثة على التوالي خلال 2024، تحريك أسعار المحروقات بزيادة تجاوزت النسبة المقررة 10% ارتفاعًا أو انخفاضًا والمعمول بها خلال الفترات السابقة منذ صدور قرار تشكيل اللجنة.

وشهدت الزيادة الأولى في مارس 2024 جنيها واحدا للبنزين بأنواعه و75 قرشا للسولار و25 جنيهًا لأسطوانة البوتاجاز لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين 80: 11 جنيهًا.

بنزين 92: 12.5 جنيه.

بنزين 95: 13.5 جنيه.

السولار: 10 جنيهات.

أنبوبة البوتاجاز: 100 جنيه.

وكانت الزيادة الثانية في شهر يوليو؛ حيث قررت اللجنة تحريك الأسعار لتصبح:

بنزين 95.. 15 جنيهًا.

بنزين 92 : 13.75 جنيه.

بنزين 80 : 12.25 جنيه.

السولار: 11.50 جنيه.

والكيروسين : 11.5 جنيه.

والمازوت المورد لباقي الصناعات وسعر طن المازوت 8500 جنيه للطن.

وسجلت الزيادة في هذه المرة 1.5 جنيه لبنزين 95، و1.25 جنيه للبنزين 92 و1.25 للبنزين 80، و1.5 جنيه للسولار.

وجاءت الزيادة الأخيرة اليوم بتحريك بنزين 95 والسولار والكيروسين بمقدار جنيهين، و92 و80 بمقدار 1.5 جنيه والمازوت بمقدار 1000جنيه، لتكون الأسعار الرسمية كالتالي:

بنزين 95 : 17 جنيهًا.

بنزين 92 : 15.25 جنيه.

بنزين 80 :13.75 جنيه.

السولار : 13.50 جنيه.

والكيروسين : 13.50 جنيه.

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

والمازوت المورد لباقي الصناعات بسعر 9500 جنيه للطن .