«القاهرة الإخبارية»: طائرات الاحتلال تقصف عدة منازل في غزة

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الأحداث الميدانية ما زالت متصاعدة في أكثر من مكان في قطاع غزة بداية من مدينة غزة التي شهدت قصفًا لمجموعة من المنازل بداية من المنزل الذي يعود لعائلة «القديري»، في منطقة مخيم الشاطئ، حيث قصفت طائرات جيش الاحتلال هذا المنزل على الأقل بصاروخين.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن استهداف المنزل أسفر عن استشهاد اثنين من الأطفال وأصيب عدد كبير من أفراد الأسرة التي كانت تتواجد في داخل منزلها، ونقلوا إلى مستشفيات مدينة غزة لتلقي العلاج حيث أدى القصف إلى تدمير المنزل بالكامل.

وتابع: «صباح هذا اليوم قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا آخر في منطقة تل الهوى، وهي تقع في جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدمير المنزل بشكل كبير ووقوع أعداد كبيرة من المصابين جراء هذا القصف»، مشيرًا إلى أن حي الزيتون جنوب مدينة غزة مازال يتعرض لقصف مدفعي متواصل من الآليات العسكرية الإسرائيلية.