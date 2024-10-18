التموين: حملات رقابية لمتابعة التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك وفرة كبيرة بالمحروقات بالمحطات وأن هناك التزاما بالأسعار الجديدة.

كما أكدت الوزارة على التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.

كما أشارت وزارة التموين إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود.

وأوضحت أن كل مديرية تسير حملات على كل المحطات بالإضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية، برئاسة الدكتور شريف فاروق لمتابعة عمل المديريات.

وأيضا متابعة الحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلقَ حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.