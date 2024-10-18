ads
الجمعة 18 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد رفع أسعار البنزين.. غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود في بورسعيد

وكيل مديرية التموين
وكيل مديرية التموين في بورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح محمد حلمي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، اليوم الجمعة، بورود تعليمات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيجرى اتخاذها لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة والالتزام بالمعايير المقررة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار جميع المنتجات البترولية. 

وأشار إلى تشكيل غرفة لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة والالتزام بالمعايير  المقررة، وكذلك حملات مكثفة للمرور على محطات الوقود ومتابعة انتظام العمل، والتأكد من وفرة المحروقات والتزام المحطات بالسعر الرسمي.

وشدد على وجود وفرة للمحروقات بمحطات الوقود، وأنه جرى عمل الجرد الفعلي لكل محطة، والتأكد من التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة، لافتا إلى أن أي مواطن لديه شكوى عليه التواصل بشكل فورى مع المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شكواه بشكل عاجل.

بورسعيد التموين أسعار البنزين محطات الوقود محافظة بورسعيد