بعد رفع أسعار البنزين.. غرفة عمليات وحملات على محطات الوقود في بورسعيد

صرح محمد حلمي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في بورسعيد، اليوم الجمعة، بورود تعليمات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن الإجراءات التي سيجرى اتخاذها لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة والالتزام بالمعايير المقررة، عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار جميع المنتجات البترولية.

وأشار إلى تشكيل غرفة لمتابعة توافر المحروقات والتزام المحطات بالأسعار الجديدة والالتزام بالمعايير المقررة، وكذلك حملات مكثفة للمرور على محطات الوقود ومتابعة انتظام العمل، والتأكد من وفرة المحروقات والتزام المحطات بالسعر الرسمي.

وشدد على وجود وفرة للمحروقات بمحطات الوقود، وأنه جرى عمل الجرد الفعلي لكل محطة، والتأكد من التزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة، لافتا إلى أن أي مواطن لديه شكوى عليه التواصل بشكل فورى مع المديرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه شكواه بشكل عاجل.