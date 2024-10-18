تجدد القصف على قرى جنوب لبنان.. وحزب الله يستهدف مستوطنة وجنوداً إسرائيليين

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الجمعة، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان بالصواريخ، وعند أطراف بلدة كفركلا الجنوبية بقذائف المدفعية، فضلاً عن استهداف مستوطنة زفلون الإسرائيلية بالصواريخ.

وقال «حزب الله»، في بيان، إنه «استهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب بصلية صاروخية كبيرة».

وفي بيان ثانٍ أعلن أنه «استهدف للمرة الثانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط بلدة عيتا الشعب أثناء محاولتهم إجلاء الجنود الجرحى والقتلى بصلية صاروخية كبيرة»، كما أعلن في بيان ثالث «استهداف تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك بعد رصد لتحركاتهم عند أطراف بلدة كفركلا». وفي بيان رابع أعلن «قصف مستعمرة زفلون بصلية صاروخية كبيرة».

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، غارتين على بلدتي الدوير وأنصار في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي مارون الراس ويارون الجنوبيتين. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الوطنية اللبنانية الرسمية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة على بلدة الدوير، وأخرى على بلدة أنصار، في جنوب لبنان، وتعرضت صباح اليوم أطراف بلدتي مارون الراس ويارون الجنوبيتين لقصف مدفعي متقطع.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، فجر اليوم، بلدة كفررمان الجنوبية بصاروخ موجَّه. واستهدف الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي فجر اليوم بلدات رامية وبرعشيت ودبعال وحداثا وياطر في جنوب لبنان، كما شن غارات متتالية على بلدة مجدل سلم الجنوبية؛ ما أدى إلى تدمير مسجد البلدة القديم.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية، فجر اليوم، بلدات عيتا الشعب ورامية والضهيرة والبستان ومارون ويارون وأطراف مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة باتجاه بلدتي مروحين وطربيخا الجنوبيتين. يُذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله»، منذ الثامن من أكتوبر الماضي، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة رداً على هجوم «حماس» على أراضيها، وإعلان «حزب الله» مساندة غزة.

وشن الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الحالي عملية برية في جنوب لبنان لمهاجمة مواقع لـ«حزب الله».