زيادة تعريفة الأجرة بمواقف البحيرة بين 50 قرشًا وجنيهين بعد تحريك أسعار الوقود

تستعد محافظة البحيرة، للإعلان عن تعريفة الأجرة الجديدة بعد تحرك أسعار المواد البترولية صباح اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، وذلك بعد اعتماد الدكتورة جاكلين عارز، محافظ الإقليم، لتعريفة الأجرة لجميع خطوط السير داخل المحافظة.

وشهدت المواقف العمومية في المحافظة، قيام سائقي السيارات الأجرة للخطوط الداخلية بين المدن والقرى، رفع تعريفة الأجرة تزامنا مع إعلان وزارة البترول في الساعات الأولى من صباح اليوم بتحريك أسعار المنتجات البتروليةَ، وتراوحت الزيادة في تعريفة الأجرة بين 50 قرشًا إلى جنيهين.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بعد عمليات المراجعة عن تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية جاءت الأسعار الجديدة لبعض المنتجات البترولية كالتالى:

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر.

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر.

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر.

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر.

والكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر.

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن.

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م٣.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

تعريفة الأجرة في مواقف البحيرة

وكانت الدكتورة جاكلين عارز، محافظ البحيرة، قد اعتمدت في يوليو الماضي تعريفة المواصلات لجميع خطوط السير داخل المحافظة، وذلك على النحو التالي:

سيارات الأجرة السرفيس من 3 جنيهات لتصبح 3.50 جنيه.

سيارات تاكسى العداد (فتح العداد) من 7.75 جنيه لتصبح 8.50 جنيه، وكل (1) كم بسعر (1.10) جنيه.

مركبات التوك توك من 4.50 جنيه لتصبح 5 جنيهات.

قيمة تذكرة مركبات مشروع النقل الداخلي من 3.50 جنيه لتصبح 4 جنيهات.

زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، القرار رقم 1760 لسنة 2024، ونص القرار على زيادة أسعار البنزين والسولار رسميًا اليوم في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار زيادة أسعار البنزين اليوم في مصر، بعددها (229)، في 17 أكتوبر 2024.

وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين اليوم 18 أكتوبر 2024، وبعد الإعلان الرسمي عن زيادة سعر البنزين اليوم، بدأت عمليات البحث تتزايد من جانب المواطنين، لمعرفة قائمة أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة، التي أقرتها لجنة التسعير.

وأوضحت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في بيانها أنه في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا مــــن اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.