محافظ أسوان يكلف السكرتير المساعد بافتتاح مهرجان تعامد الشمس بالمسرح الصيفي

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، السكرتير العام المساعد اللواء محمد عبد الجليل بافتتاح فعاليات مهرجان تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل بمدينة أسوان، والتى من المقرر أن تستمر حتى يوم التعامد فى 22 أكتوبر .

وقد حضر فعاليات الافتتاح الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والكاتب محمد ناصف القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية، ووسط مشاركة لأهالى ومواطنى أسوان، وضيوفها الزائرين من الأفواج السياحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أنه حرصنا بأن تجوب الأجواء الاحتفالية مختلف مراكز ومدن المحافظة لإضفاء البهجة والسرور لمواطني أسوان وزائريها.

9 فرق مصرية تحيي فعاليات المهرجان

مقدمًا شكره لوزارة الثقافة بقيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو للدعم المتواصل من خلال التيسيرات العديدة لفرق الفنون الشعبية التى تقوم بإحياء فعاليات المهرجان بواقع 9 فرق مصرية وهى أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوي والوادى الجديد والأنفوشى والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية لتقديم فقراتها الفنية والفلكلورية داخل 10 مواقع ثقافية بنطاق المحافظة تشمل مسرح فوزى فوزى قصور ثقافة كركر ونجع الفرس بغرب أسوان، ودهميت وحسن فخر الدين وكلابشة وتوشكى بنصر النوبة، والرديسية والسباعية بإدفو، وكوم أمبو، فضلًا عن مكتبة الطفل بدراو، وتنتقل بعدها الفرق لتقدم عروضها بمدينة أبو سمبل.