الاحتلال الإسرائيلي يعترف: عملية اغتيال يحيى السنوار جاءت بالصدفة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية اغتيال يحيى السنوار، رئيس حركة حماس، تمت بمحض الصدفة.

خلال مؤتمر صحفي، صرح المتحدث باسم الجيش، دانيال هاغاري، بأن العملية وقعت في تل السلطان برفح جنوبي قطاع غزة يوم الأربعاء.

وأكد هاغاري أن القوات الإسرائيلية لم تكن على علم بوجود السنوار في المكان، وأوضح أنهم تعرفوا عليه في البداية بوصفه مسلحًا داخل أحد المباني، حيث شوهد وهو ملثم يلقي لوحًا خشبيًا نحو الطائرة المسيرة قبل ثوانٍ من مقتله.

وكشف هاغاري أن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) عملوا لعدة أشهر للحصول على معلومات استخباراتية تستهدف القضاء على السنوار، وفي بيان لاحق، أشار الجيش إلى أن قوة تابعة للواء 828 رصدت وقتلت ثلاثة من عناصر حماس خلال اشتباك جنوبي غزة، وبعد استكمال فحص الحمض النووي تأكد مقتل السنوار.

الجيش أوضح أن جثة السنوار لم تُكتشف إلا بعد تمشيط المنطقة يوم الخميس. حتى الآن، لم تصدر حركة حماس تأكيدًا أو نفيًا بشأن ما أعلنته إسرائيل حول اغتيال السنوار، رغم أن هذه العملية تأتي بعد فترة قصيرة من انتخابه زعيمًا للمكتب السياسي لحماس، خلفًا لإسماعيل هنية الذي قُتل في هجوم بطهران في 31 يوليو الماضي، والذي ألقيت مسؤولية الهجوم على إسرائيل دون أن تعترف الأخيرة بذلك.