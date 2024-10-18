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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكاثر للسحب المنخفضة على سواحل الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الإسكندرية
طقس الإسكندرية
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يشهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة 18 أكتوبر، تكاثر للسحب المنخفضة المتوسطة والكثيفة، والتي تأتي من الشمال، وتظهر في مختلف أنحاء سواحل البحر الأبيض المتوسط، كما سجلت درجات الحرارة في ساعات الصباح الأولى 25 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 58%، وجاءت سرعة الرياح 15 كم/ ساعة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن صور للأقمار الصناعية والتي تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وخاصة السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأعلنت عن وجود نشاط للرياح الشمالية علي مسطح البحر المتوسط تبلغ سرعتها من 40 الي 60 كم /س تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية اليوم على غرب البحر المتوسط  (الإسكندرية- العلمين -مطروح )، وترتفع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

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