هدوء بموقف الأقاليم والسرفيس بالسويس والتحميل بالتعريفة القديمة

سيطر الهدوء على الموقف الإقليمي وموقف السيرفيس الداخلي في السويس، صباح اليوم الجمعة عقب ارتفاع أسعار المحروقات والتي طالت السولار بزيادة 2 جنيه عن السعر السابق، والغاز الطبيعي حيث وصل سعر المتر 7 جنيهات.

وقال اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف، إن السائقين في السويس واصلوا العمل وتحميل الركاب بالأجرة المتعبة لحين إعلان تعريفة الركوب الجديدة، مع متابعة موظفي لجنة الإشراف على المواقف، تجنبا لفرض أي زيادة لم تقرر بعد.

وانتظمت حركة تموين السيارات بمحطات الوقود في السويس سواء محطات تموين الوقود والسولار، أو محطات الغاز الطبيعي التي تغطي أنحاء مدينة السويس بواقع 11 محطة، حيث تعمل أكثر من نصف سيارات التاكسي بالغاز الطبيعي، وكذا السيارات على الخطوط الداخلية.

وأوضح اللواء عبدالعظيم، أن تعريفة الركوب الجديدة جار إصدارها وسيتم إعلانها على بانر كبير في الموقف الإقليمي، حيث وجه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس بتشكيل لجنة لتحديد التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات، مع تجنب الكسور العشرية، وضمت اللجنة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الإشراف على المواقف ومباحث التموين.

واجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقًا لآليات التسعير المتبعة، وسعيًا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق ٢٠٢٤/١٠/١٨ ، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد ٦ أشهر، وذلك على النحو التالى :

بنزين 95.. 17 جنيه /لتر

بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر

بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر

السولار .... 13.50 جنيه/ لتر

و الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

وغاز تموين السيارات 7 جنيهات /م3

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.