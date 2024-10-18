وزير الخارجية الإسرائيلي: جوتيريش شخصية غير مرغوب بها

صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، رائيل كاتس، بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، لم يهنئ إسرائيل على اغتيال يحيى السنوار، كما رفض تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.

واعتبر كاتس أن جوتيريش يقود سياسة مناهضة لإسرائيل، مُعبرًا عن استيائه من موقفه، ووصفه بأنه شخصية غير مرغوب بها وممنوعة من دخول إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن كاتس بعث بعشرات الرسائل إلى نظرائه في مختلف أنحاء العالم لتأكيد خبر اغتيال زعيم حركة حماس، يحيى السنوار. ويُعتبر كاتس أول مسؤول إسرائيلي يؤكد هذا الاغتيال، كما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وذكر كاتس في تصريحاته أن السنوار، المعروف بلقب "القاتل الجماعي"، كان مسؤولًا عن فظائع 7 أكتوبر، وأكد أن عملية اغتياله تُعتبر إنجازًا عسكريًا وأخلاقيًا لإسرائيل، فضلًا عن كونها انتصارًا للعالم الحر ضد التطرف الإسلامي بقيادة إيران.

وأشار كاتس إلى أن هذا القتل يُوفر فرصة لتحرير الرهائن وتحقيق هدف غزة خالية من حماس ونفوذ إيران. وختم كاتس بدعوة المجتمع الدولي لدعم إسرائيل لتحقيق هذه الأهداف المهمة.