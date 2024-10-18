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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

المعمل الجنائي: لا إصابات في حريق شقة سكنية بفيصل

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الطوابق بفيصل، ورفع الآثار المادية للحريق لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، قبل قليل من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بمنطقة الطوابق فيصل بمحافظة الجيزة دون وقوع خسائر بشرية. 

وردت إشارة لغرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، من شرطة النجدة - مفادها نشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطوابق فيصل.

انتقلت على الفور، قوات الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وتستمع قوات الأمن لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر التحقيقات.

المعمل الجنائي إصابات شقة سكنية