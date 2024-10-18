زيادة جنيهان.. ننشر تعريفة الركوب الجديدة في محافظة بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، عن تعريفة الركوب الجديدة، بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بزيادة أسعار المنتجات البترولية.

وارتفعت تعريفة الركوب على خطوط المواصلات داخل بورسعيد للسيارات الأجرة من جنيه إلى جنيهان لتصل إلى 13 جنيه بدلا من 11 جنيه داخل ذات الحي، و17.5 جنيه بدلا من 16 جنيه من حي إلى حي ثان وثالث، 23.5 جنيه بدلا من 21.5 جنيه من حي إلى حي رابع، بينما ارتفعت تعريفة ركوب السرفيس 50 قرشا لتصل إلى 4 جنيهات بدلا من 3.5 جنيه، ومشروع النقل الداخلي 3.5 بدلا من 3 جنيه.

ويشار إلى أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، قد قررت رفع أسعار بيع المنتجات البترولية اعتبارا من صباح اليوم الجمعة، ليصبح بنزين 95 مقابل 17 جنيه للتر، وبنزين 92 مقابل 15.25 جنيه للتر، بينما لتر بنزين 80 مقابل 13.75 جنيه، والسولار 13.50 جنيه، والكيروسين 13.50 جنيه، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر الطن 9500 جنيه، وغاز تموين السيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، مع تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.