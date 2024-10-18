التحفظ على سائقي سيارة تسببا في إصابة 9 أشخاص بالجيزة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الجيزة، وأمرت بالتحفظ على سائقي السيارتين المتسببتين في الحادث للتحقيق حول ملابسات الحادث، عقب الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الطريق الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ميكروباص وملاكي نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.