إطلاق جائزة أفضل ممثل بمهرجان "الحرية المسرحي" باسم الفنان الراحل عثمان محمد علي

قررت اللجنة العليا لمهرجان الحرية المسرحي في دورته العاشرة برئاسة الفنان محمد شحاته، إطلاق جائزة أفضل ممثل بالمهرجان باسم الفنان الراحل عثمان محمد علي تقديرا لعطائه الكبير للمسرح المصري.

وأعلنت إدارة المهرجان عن العروض المسرحية المشاركة في دورة هذا العام وهي: "رحلة حنظلة" للمخرج مروان محمود، "حيث لا يراني أحد" للمخرج محمود صلاح، "الكلب النائم" للمخرج محمد أشرف، "كاسبر" للمخرج أشرف علي، "فريق كابتن يحي الناشد" للمخرج أحمد سمير، "السيد جورج فليبو" للمخرج مصطفى عامر، "الرجل المبتسم" للمخرج عمرو خميس، "انتحار مؤقت" للمخرج محمد بهجت، "استدعاء ولى أمر" للمخرج أحمد علاء على.

وتحمل دورة هذا العام اسم المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح "صانع النجوم.. خالد جلال"، وذلك تقديرا لعطائه الكبير للمسرح المصري والعربي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 8 نوفمبر المقبل، وينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية ممثلا في مركز الحرية للإبداع في مدينة الإسكندرية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.