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الجمعة 18 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأرصاد: أجواء خريفية وانخفاض الحرارة وتوقعات لسقوط الأمطار

الأرصاد
الأرصاد
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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء خريفية خلال الفترة الحالية على جميع المحافظات، لافتة إلى أن درجات الحرارة بالقاهرة تسجل 29 درجة.

وأضافت “عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” عبر فضائية “مصر الأولى”، اليوم الجمعة، أن هناك تراجعا لقيم درجات الحرارة في أغلب المحافظات، ولكنها حول المعدلات الطبيعية، موضحة أن مصادر الكتل الهوائية الموجودة قادمة من جنوب أوروبا على البحر المتوسط.
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجة الحرارة، لتسجل 22 درجة و20 درجة، وأن اليوم سيكون هناك نشاط رياح يجعل المواطنين تشعر بتحسن في درجات الحرارة.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار متوقعة على المناطق الساحلية، ولكن هذه الأمطار لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية، وأنها ستكون في "دمياط ورفح، وبورسعيد، العريش، وشمال الوجه البحري".

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